Suspeito de assaltos contra agentes dos Correios em Salvador é preso | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 5, a Operação Ventania, em conjunto com o Ministério Público Federal e o Batalhão Apolo (PMBA), a qual resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária contra um homem investigado pelos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa majorada.



Conforme consta no Inquérito Policial, no dia 13 de outubro do ano passado, um empregado público federal foi abordado por dois indivíduos, por volta das 15h40, no bairro Capelinha de São Caetano, em Salvador, que lhe roubaram, mediante grave ameaça e com o uso de armas de fogo, objetos postais.

Durante as investigações, observou-se que, no dia 10 de outubro 2023, outro agente dos Correios foi assaltado em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e, assim, evidencia-se que o homem preso na operação desta quarta também possui envolvimento nessa ação.

A investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos. Se condenado pelos crimes cometidos, o investigado se sujeitará a penas máximas que, somadas, podem chegar a 16 anos de reclusão.

