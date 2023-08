Suspeito de envolvimento em roubo a policial civil é preso em Salvador

Um jovem de 21 anos, suspeito de envolvimento no roubo a um policial civil, foi preso no fim da manhã desta terça-feira, 25, na região do Largo 2 de Julho, em Salvador. O crime aconteceu no domingo, 23, no centro da cidade.

De acordo com a polícia, ao ouvir a voz de abordagem das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o homem tentou correr e precisou ser contido.

Depois de ser conduzido a uma unidade vinculada ao Deic, o suspeito ameaçou a equipe e a vítima do roubo, o que caracterizou também a coação no curso do processo. Durante a oitiva, ele ainda admitiu a atuação contumaz em roubos na região do Centro e do Pelourinho.

As novas informações coletadas durante a ação desta terça servirão para fortalecer a apuração do caso. O procedimento já foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), e vai auxiliar no Inquérito que apura o crime do último domingo.

Conforme a polícia, o suspeito já tem passagens pela polícia pelos crimes de feminicídio, homicídio e roubo. Ele passará pelo exame de lesões corporais e, em seguida, ficará à disposição do Poder Judiciário.