Suspeito de esquartejar esposa é morto em confronto com a polícia | A TARDE

Três homens, suspeitos de traficarem drogas, morreram nesta quarta-feira, 27, durante confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na região de Mar Grande, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Segundo apuração do Portal A TARDE, um dos suspeitos foi identificado como Marcelo Santana de Souza, de 31 anos. Ele possuía passagem pela polícia e era réu em processo de latrocínio e homicídio, além de acusação de ter matado a sua companheira e esquartejado o seu corpo.

Os três indivíduos eram integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com atuação em diversas regiões do estado da Bahia.

Marcelo Santana de Souza, de 31 anos | Foto: Divulgação | SSP-BA

De acordo com a Secretaria de Segurança Público (SSP-BA), o trio de criminosos localizados estava sendo investigado há 30 dias. Eles foram encontrados e, na tentativa de prisão, houve confronto. Eles ficaram feridos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, foram apreendidos armas, carregadores, munições e drogas. As ações de inteligência seguem na região com o objetivo de prender outros integrantes da facção.