Suspeito de matar mulher é preso no interior da Bahia

Um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento pelo assassinato de uma mulher e investigado por mais um homicídio e uma tentativa foi preso na madrugada desta quarta-feira, 13, durante uma ação da Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova em conjunto com a 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

A vítima foi identificada como Albani Nádia Tenório da Silva, de 35, morta a tiros no bairro Gilson Viana, na tarde de terça-feira, 12. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as diligências ininterruptas foram empreendidas pelas equipes policiais até a localização do suspeito, no bairro Vila Papelão, logo após a polícia tomar conhecimento do crime. A motocicleta usada no assassinato foi apreendida.

Ainda conforme a SSP, o veículo também foi utilizado pelos criminosos para praticar uma tentativa de homicídio no dia 2 de setembro e na morte de José Nisaldo Ribeiro Rodrigues, ocorrida no último dia 10, em Casa Nova. Os crimes estão sendo investigados.

Com o flagranteado a polícia apreendeu o revólver calibre 38 usado para matar Albani, uma espingarda de fabricação caseira e outra de pressão, 12 gramas de cocaína, um papelote de maconha, 43 porções de crack, quatro munições, dezenas de embalagens para acondicionar drogas, dinheiro, pólvora, chumbo e um celular. O material apreendido foi encaminhado à perícia e outras diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar a segunda pessoa que participou do homicídio de Albani Nádia.