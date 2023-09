Suspeito de planejar a morte do próprio pai é preso em Piatã

Equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (3ªDH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), cumpriram, na tarde de terça-feira, 5, um mandado de prisão contra um foragido da Justiça. O suspeito foi localizado no bairro de Piatã, de acordo com informações da Polícia Civil.



Apontado como autor intelectual da morte de Luís Carlos dos Santos, em março, no bairro Santa Mônica, o homem possuía mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do 1º Juízo do Tribunal do Júri de Salvador. Segundo as investigações, a autor atraiu seu pai para o local onde foi executado pelo homicida por ele contratado.



O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário. Ele será encaminhado para o sistema prisional.