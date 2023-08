Suspeito de tráfico de drogas no Engenho Velho da Federação é preso

Um homem de 37 anos suspeito de tráfico de drogas na região do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foi preso em flagrante na quinta-feira, 17. Ele estava com uma pistola Glock .40 com numeração suprimida e foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma.

A prisão ocorreu durante diligências da polícia que tinham o objetivo de identificar os autores de uma tentativa de homicídio no Vale da Muriçoca. Um homem foi baleado na região e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto outro foi sequestrado e levado para a localidade conhecida como Lajinha.

Com a presença das equipes da polícia na região, o homem sequestrado foi liberado na Av. Vasco da Gama. Não há informações sobre a motivação do crime.

A polícia informou que todo o material apresentado foi entregue à autoridade policial para realização das medidas de polícia judiciária. A arma passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).