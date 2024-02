Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em São Marcos | A TARDE

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas morreu, na noite de terça-feira, 23, após um tiroteio com policiais militares na região do Coroado, bairro de São Marcos, em Salvador.

Conforme as informações da Polícia Civil, a guarnição da 47ª Companhia Independente da PM estava em rondas na localidade quando foi surpreendida por um grupo armado que atirou contra os militares. O suspeito foi socorrido para o Hospital Eládio Lasserre. Armas, drogas e munições foram apreendidos com o suspeito.

Já segundo a Polícia Militar, com o homem, foram apreendidos um revólver e uma saco com 25 pinos de cocaína, oito porções de maconha e 80 pedras de crack.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).