Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Pernambués

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante confronto com a Polícia Militar. O caso aconteceu na noite de domingo, 24, no bairro de Pernambués, em Salvador.



Segundo as informações da Polícia Militar, policiais da 1ª CIPM faziam rondas pelo bairro quando, ao passarem pela Rua 15 de Abril, foram alvo de disparo de arma de fogo. Houve o revide e, cessado o confronto, um suspeito havia sido atingido. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Com o homem, foram apreendidos um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e uma intacta e 105 porções de cocaína. O material foi apresentado na delegacia que atende à região para registro do fato e adoção das medidas cabíveis.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.