Suspeitos de roubo a ônibus na Avenida Paralela são presos

Quatro homens, suspeitos de assaltar passageiros de um ônibus na na tarde de quarta-feira, 2, na Av. Luís Viana filho, mais conhecida como Avenida Paralela, foram presos no mesmo dia por equipes da Companhia Independente de Policiamento Regional da Capital (CIPT) Rondesp Central.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam o patrulhamento na região, quando foram informados por populares de um roubo ocorrido em um ônibus de turismo, sendo que os criminosos haviam fugido em um carro. Com base em informações referentes ao veículo e aos autores do crime, buscas foram iniciadas, sendo o automóvel localizado e interceptado nas imediações do Parque de Exposições.

Durante a abordagem aos quatro ocupantes do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, 10 aparelhos celulares, 13 relógios de pulso, cinco bolsas, duas mochilas, duas carteiras, três correntes douradas e dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados no GERRC para adoção das medidas legais cabíveis.