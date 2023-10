Suspeitos furtam loja dentro da estação do Metrô de Salvador | A TARDE

Um quiosque que fica dentro da Estação Acesso Norte de Metrô, em Salvador, foi furtado na noite desta sexta-feira, 29. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa. O estabelecimento comercializa cintos, carteiras, bolsas.

Os produtos estavam protegidos por lonas e alguns dos materiais estavam trancados em armários. No entanto, isso não impediu o desfecho da ação criminosa na capital baiana.

A loja funciona há dois anos e meio na Acesso Norte. As câmeras de segurança do local serão usadas no processo de investigação do caso, algumas delas ficam viradas para a área onde está instalado o quiosque. O caso foi registrado na 11ª Delegacia, localizada em Tancredo Neves.

A CCR Metrô Bahia, responsável pela administração do sistema metroviário de Salvador, deu detalhes da assistência da para a proprietária do estabelecimento. Veja a nota:

“A CCR Metrô Bahia informa que os Agentes de Atendimento e Segurança acolheram e orientaram a pessoa responsável por uma loja na Estação Acesso Norte de Metrô a registrar boletim de ocorrência em uma delegacia, após sinalização de furto no local na noite desta sexta-feira, 29. A CCR Metrô Bahia esclarece que está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações”, diz a empresa.