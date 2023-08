Temente a Deus e trabalhador: uber morto era formado em administração

Temente a Deus, trabalhador e pai de uma menina, assim era conhecido Cleyton Pereira Santos, de 30 anos, entre os moradores do bairro de Periperi, no subúrbio Ferroviário de Salvador. O jovem, que era motorista de aplicativo na Uber, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite de terça-feira (28), no IAPI.



Quem era Cleyton?

De família evangélica e formado em administração, Cleyton Pereira cresceu escutando as boas novas do evangelho e desde cedo começou a trabalhar na empresa dos pais, uma casa de material de construção. No estabelecimento, ele era vendedor e auxiliava o pai no gerenciamento dos negócios.

Com a voz embargada, uma amiga da família descreveu com exclusividade para o Portal MASSA! quem era Cleyton, o quanto o motorista de aplicativo era querido por todos e destacou que a criminalidade, mais uma vez, destrói o sonho de um jovem promissor.

Cleyton Pereira era de família evangélica e formado em administração | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Cleyton era um jovem trabalhador. Sua vida se resumia a trabalhar e cuidar da família, pois ele tinha uma filha, de aproximadamente 13 anos. Ele não possuía vícios e era um jovem exemplar", iniciou a fonte, abalada com a notícia do assassinato.



"Ele evitava rodar Uber até tarde devido à insegurança que permeia Salvador. Amigos, vizinhos e familiares vão lembrar dele como um jovem alegre, trabalhador e dedicado à família. Ele foi mais uma vítima da criminalidade e [me] pergunto: 'Até quando vamos perder jovens inocentes e trabalhadores?'", completou, pontuando que Cleyton deixa uma filha, uma namorada, seus pais e uma irmã.

O enterro de Cleyton acontece nesta quinta-feira, 31, no Cemitério Municipal de Periperi.

A polícia informou que o carro que Cleyton Pereira dirigia foi recolhido e passará por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).