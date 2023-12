Tempestade derrubou mais de 40 árvores em Salvador, aponta Seman | A TARDE

A tempestade que atinge Salvador tem causado transtornos e estragos nos mais variados pontos da cidade. Além das chuvas, raios e trovões foram registrados desde a tarde de quarta-feira, 20, acompanhados por rajadas de vento que atingiram a marca de 63km/h. Por conta da situação climática, foram registradas pela Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN), 42 ocorrências de queda de árvores e galhos em vias públicas e de terrenos privados.

De acordo com a pasta, alguns pontos não puderam ter as árvores removidas por estarem em contato com a rede de energia elétrica - serviço que só pode ser realizado pela Neoenergia Coelba.

As fortes rajadas de vento se deram em decorrência da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que ocasionou também alagamentos, destelhamentos, entre outros problemas na capital baiana.

A normal climatológica esperada para todo o mês de dezembro é de 63,4mm. Porém, em apenas duas horas, em diversos pontos da capital, foram registrados acumulados de chuva em torno dos 50,0mm, como na região da Palestina. Fazendo o comparativo com os dados aqui apresentados, foram registrados índices pluviométricos expressivos em relação à média esperada no mês de dezembro.