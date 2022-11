Temporal derruba parte da fachada do Mercado do Rio Vermelho

O temporal que atingiu Salvador causou danos na fachada do Mercado do Rio Vermelho. Na madrugada deste sábado, 5, parte dos equipamentos que protegem a parte interna do local foram arrancados por conta dos fortes ventos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), responsável pela gestão do local, afirmou que ninguém ficou ferido. A área já está isolada e os reparos já foram iniciados.

Segundo a previsão do tempo, o restante do sábado, 5, será de chuvas fracas com rajadas de vento na capital baiana. De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, há risco para deslizamento de terra.

Até às 14h30 de hoje, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) tinha recebido nove solicitações, foram registradas ameaças de desabamento, deslizamento, imóveis alagados, uma árvore com risco de queda e um incêndio.

A Codesal segue no plantão durante 24 horas, pelo telefone gratuito 199.