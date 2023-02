Tiroteio assusta moradores do Calabar na madrugada desta quarta

Um dia antes do início oficial do Carnaval 2023, moradores do bairro do Cabalar, região que fica no centro do circuito Dodô (Barra-Ondina), viveram uma madrugada de medo, após uma intensa troca de tiros protagonizada por duas facções criminosas, nesta quarta-feira, 15.

De acordo com os relatos e informações da Polícia, o confronto aconteceu em uma localidade nas proximidades do Alto da Pomba, no limite entre a 'bomba' e 'camarão', duas regiões controladas por organizações criminosas que disputam o controle do comércio ilegal de entorpecentes.

Através da câmera do celular, um morador do Calabar registrou o tiroteio entre os bandidos. As imagens não chegam a mostrar a movimentação, mas é possível escutar diversos tiros ao fundo. A quantidade de disparos é tão grande que é difícil até de contar. Os tiros teriam começado ainda na noite de terça, 14, e, após um intervalo, voltado já nas primeiras horas desta quarta. [veja vídeo]

Em nota, a Polícia Militar disse que "de acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), guarnições da 41ª CIPM foram acionadas na noite de terça-feira, 14, em razão de denúncia de disparos no Calabar. Ao chegarem, os pms realizaram incursões e rondas em toda a região, mas nada foi encontrado".

Relatos ainda dão conta de que o confronto teria resultado em pessoas baleadas, porém, a PM ainda não confirmou. A corporação ainda informou que o policiamento segue reforçado na região.

Líder do tráfico de drogas do Calabar é preso

Na semana passada, um dos maiores traficantes da Bahia, Averaldo Ferreira da Silva Filho, mais conhecido como “Averaldinho”, foi preso em Guarajuba, durante a Operação Garrote, deflagrada pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco).

Líder do tráfico de drogas do bairro do Calabar, ele já integrou a carta damas de copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, e foi localizado em um condomínio de luxo. A prisão de um dos cabeças da organização fez com que os rivais tentassem tomar a boca, o que teria ocasionado o confronto desta madrugada.