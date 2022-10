Tiroteio deixa três mortos e dois feridos em Cosme de Farias

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na noite deste domingo, 30, no bairro de Cosme de Farias. Segundo as informações Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Maurício Carmo de Jesus, 36 anos, soldado da Polícia Militar, Valter Carmo de Jesus, 40 anos, e uma outra pessoa que ainda não foi identificada.

Ainda outras duas pessoas foram baleadas e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), uma delas segue internada e a outra já foi liberada. Conforme informações, dez homens armados foram vistos na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que a 58ª CIPM foi acionada após registros de disparos na Rua Engenheiro Hamilton Lopes, no final de linha do bairro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram três homens feridos, entre eles, o policial militar.

Depois que os policiais prestaram socorro às vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE), chegaram ao hospital uma mulher e um homem levados por testemunhas.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).