Tiroteio na região do Calabar deixa uma pessoa ferida | A TARDE

Um tiroteio voltou a assustar os moradores da região do Calabar, em Salvador, no final da tarde desta sexta-feira, 6. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa foi baleada no ocorrido.

Ainda de acordo com a PM, a vítima ferida teria sido socorrida por populares para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dela e nem a motivação da troca de tiros.

A PM informou que as equipes da 41ª CIPM foram até o local e realizaram rondas mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.