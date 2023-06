Trabalhador morre durante montagem de estrutura na Arena Fonte Nova

Um trabalhador morreu após um acidente na Arena Fonte Nova, ocorrido na última quinta-feira, 31, durante a montagem de uma estrutura para evento na parte externa do estacionamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), no momento do acidente, a vítima estava com todos os equipamentos de segurança previstos. O trabalhador foi identificado como William Silva Correia.

O rapaz era um dos montadores do evento promovido pelo Conselho Estadual de Saúde, que reunirá cerca de 4 mil participantes, com representantes dos 417 municípios, a fim de construir políticas públicas de saúde.



Uma ambulância foi acionada para prestar o atendimento e chegou no local. William foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, ainda não houve mais informações se ele teria despencado de alguma estrutura ou foi atingido por alguma coisa. A pasta informou que a empresa contratada para a montagem do Conferência Estadual de Saúde tinha as licenças necessárias.

Mesmo tendo ocorrido dentro das dependências da Arena Fonte Nova, o equipamento comunicou que não possui relação direta com o acidente.

Por fim, a Polícia Civil esteve no local para a perícia e um inquérito será aberto com a finalidade de apurar as causas do acidente.