Traficante que ostentava armas nas redes sociais é morto em Salvador | A TARDE

Um traficante foi morto após entrar em troca de tiros com equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) e guarnições da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS), nesta quarta-feira, 8, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Com o homem, conhecido por ostentar armas nas redes sociais, foram encontrados uma pistola, drogas e outros utensílios usados no tráfico de entorpecentes. O criminoso foi localizado após denúncia anônima.

Assim que encontrado, segundo o comandante da unidade, major Elison Santos Oliveira, o homem iniciou troca de tiros com as guarnições. Na Avenida Bernardo Spector, a equipe se deparou com um grupo armado que, ao perceber a aproximação da polícia, começou a atirar. Foi solicitado o reforço de guarnições da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) e, após troca de tiros, os PMs perceberam que o criminoso estava ferido.

Ele foi socorrido para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu. “O homem de 27 anos era conhecido por nossas equipes e possuía passagens por roubo de veículo, tráfico de drogas e homicídio nos anos de 2013, 2014 e 2016”, detalhou o major Elison.

Com ele foram encontrados uma pistola calibre 40, carregador, munições, 62 pedras de crack, 37 porções de cocaína, 45 frascos pequenos de lança perfume, pinos vazios para embalar drogas, celular e um caderno com anotações do tráfico.

Todo o material foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.