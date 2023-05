Transalvador abre via entre as avenidas Orlando Gomes e Paralela

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) liberou o tráfego de veículos na Rua Chico Anysio, em Piatã, que liga as avenidas Orlando Gomes e Paralela. A liberação foi feita nesta terça-feira, 30.

Com a abertura da via, os condutores que trafegam pelo Viaduto da Av. Orlando Gomes e desejam seguir no sentido Aeroporto passam a ter um novo acesso à Av. Paralela.

Desde o dia 15 de maio, a alça de acesso à Av. Paralela para quem trafega pelo viaduto foi interditada pela Defesa Civil (Codesal) devido ao risco de deslizamento de uma encosta.

A liberação do fluxo de veículos só será possível após uma obra de contenção no local.Por conta do bloqueio, como opção de tráfego, os condutores têm utilizado o primeiro retorno da Av. Orlando Gomes, na altura da Rua da Gratidão, o que tem deixado o tráfego de veículos carregado nos horários de pico.