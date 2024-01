Trânsito será alterado entre Liberdade e Lapinha a partir de sexta | A TARDE

A tradicional Festa de Reis, comemorada no próximo sábado, 6, vai alterar o trânsito entre os bairros da Liberdade e Lapinha, a partir desta sexta-feira, 5, até domingo, 7. Para a celebração, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai instalar barreiras e ordenar o tráfego de veículos a fim de garantir a segurança viária de condutores e pedestres.

Com o desfile dos Ternos de Reis, o trânsito será alterado no Largo da Lapinha, Largo da Soledade (retorno antes das barreiras de trânsito), e Estrada da Liberdade (até o Colégio Pirajá, retorno para o Largo da Lapinha), na sexta-feira, 5, e no sábado, 6.

Das 17h da sexta-feira, 5, às 1h do domingo, 7, será proibido a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha. Na sexta, 5, e no sábado, 6, a partir das 17h, o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias: Estrada da Liberdade (trecho compreendido entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Emídio dos Santos (trecho compreendido entre a Rua São José de Cima e o Ifba).

Haverá instalações de Barreiras Fixas (BF), a partir das 17h, na sexta, 5, e no sábado, 6, nos seguintes pontos: Rua Brigadeiro Pessoa da Silva, Rua Campos França e Rua Francisco Blanco. Também haverá instalações de Barreiras Móveis (BM), a partir das 17h, na sexta, 5, e no sábado, 6, na Estrada da Liberdade/Rua Pero Vaz (desvio) e Estrada da Liberdade/Largo da Soledade/Rua Saldanha Marinho.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, a Rua Pero Vaz, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas (Rua General Argolo / Estrada da Rainha). Já no sentido Liberdade, os motoristas podem seguir pela Rua Emídio dos Santos, Ladeira da Soledade, Largo da Lapinha, Largo do Queimadinho, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Doutor Eduardo Santos, Rua Pero Vaz e Estrada da Liberdade.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas será liberado mediante comprovação de endereço. O tráfego voltará à normalidade tão logo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) conclua os serviços de limpeza.