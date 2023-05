Travessia Salvador-Mar Grande é retomada após 11 dias de suspensão

Após 11 dias de suspensão, a Travessia Salvador-Mar Grande foi retomada na manhã desta segunda-feira, 29. A operação, que estava suspensa desde o dia 18 de maio por conta do mau tempo, retormou suas atividades por volta das 7h30, após liberação da Capitania dos Portos

De acordo com a ASTRAMAB (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), a partir de agora, a Travessia Salvador-Mar Grande passa a atender aos usuários com horários de saída de meia em meia hora, tanto no Terminal de Vera Cruz como no Náutico da Bahia, na capital. A Travessia conta neste momento com seis embarcações à disposição do tráfego.

O sistema estava suspenso desde às 9h30 do último dia 18 de maio, devido ao mau tempo, com ventos fortes e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos.

A expectativa é que o fluxo de passageiros cresça ainda nesta manhã. As condições de navegação são normais na Baía de Todos-os-Santos e o tempo médio da viagem é de 40 minutos. A última saída de Salvador está programada para às 19h30 e de Mar Grande, às 18h.Tarifas.

A Capitania também liberou as operações normais da Travessia Salvador-Morro de São Paulo.

Tarifas

Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes, de segunda-feira a sábado, de Salvador para Mar Grande - R$ 9,30. e aos domingos e feriados, R$ 11,80. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 7,50. Domingos e feriados: R$ 10.