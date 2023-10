Travessia Salvador-Mar Grande opera com esquema especial | A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande segue operando com esquema especial para agilizar as operações e tornar com menor tempo de espera possível a viagem de retorno dos passageiros que se deslocaram para a Ilha de Itaparica neste final de semana prolongado com o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a Astramab, o sistema tem embarque tranquilo no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A empresa também informa que, em alguns momentos há o registro de fila de embarque em Mar Grande, mas que logo chega ao fim com a abertura de horários extras. Os horários de saída são de meia em meia hora ou a cada 15 minutos.

Reforçando a frota

Para reforçar ainda mais a operação do feriado definida pela Astramab, a embarcação Anita Garibaldi, que tem capacidade para 300 passageiros e que estava em manutenção programada, retornou ao tráfego neste domingo.

Desde a última quarta-feira, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Travessia Salvador-Mar Grande mobilizou uma frota de 10 embarcações para atender aos usuários da Travessia Salvador-Mar Grande que se deslocaram para a Ilha de Itaparica durante o feriadão.

Já na Travessia Salvador-Morro de São Paulo, foram mobilizados 5 catamarãs. O movimento de passageiros foi intenso, o mesmo acontecendo para as escunas do passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

A Astramab ressalta que podem ocorrer, durante o dia, alterações nos horários e operações das travessias em decorrência das condições do tempo.