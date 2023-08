Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições

Com movimento de embarque tranquilo nos terminais, a Travessia Salvador-Mar Grande atende nesta segunda-feira, 21, com seis embarcações. O sistema está operando desde às 5h e cumpre horários de saída de meia em meia hora.

No Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o movimento de embarque é maior por conta do retorno das pessoas que passaram o final de semana na Ilha de Itaparica.

A última saída de Salvador, está programada para as 19h30. De Mar Grande, o último horário será feito às 18h. A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação, segundo a Marinha.

Os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente com previsão de bom movimento de retorno do final de semana da Ilha de Tinharé. Em Salvador, é moderada a procura e venda de passagens nos guichês das empresas concessionárias no Terminal Náutico.

Os horários disponibilizados, saindo de Salvador, são 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 13h30 e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20.

As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos também operam normalmente hoje e têm embarque moderado. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e o retorno a Salvador ocorre às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.