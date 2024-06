Travessia Salvador-Mar Grande registra bom movimento de embarque | A TARDE

A travessia Salvador-Mar Grande registra bom movimento de embarque na manhã deste sábado, 8, no Terminal Náutico, em Salvador, por causa do fluxo de passageiros se deslocando para o final de semana na Ilha de Itaparica.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pelo transporte, o serviço opera com seis embarcações em tráfego. Os horários de saída ocorrem dentro da grade normal, de meia em meia hora, tanto no Terminal Náutico como no Terminal de Vera Cruz.

A previsão é que o movimento de embarque na travessia, saindo da capital, siga bom nesta manhã, afirma a Astramab. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas.

A previsão é de que a última saída de Mar Grande ocorra no horário normal, às 18h. Em Salvador as operações teve início no horário diário normal, às 6h30. O último horário do dia no Terminal Náutico será às 19h30.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande

De Salvador para Mar Grande - 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

Mar Grande para Salvador - 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A travessia Salvador-Morro de São Paulo registra boa procura pelos turistas. Os catamarãs estão fazendo a viagem direta, sem restrição, e têm as próximas saídas de Salvador programadas para as 9h e 10h30. De Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 11h30 e 13h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro é em média 2h20m e as passagens são vendidas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. O bilhete custa R$ R$ 151,31, de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,71, no sentido inverso.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo operam normalmente neste sábado e começaram a zarpar do Terminal Náutico desde às 8h para o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos. O roteiro do passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno à Salvador às 17h30.

A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.

Publicações relacionadas