Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta sexta

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações nesta sexta-feira, 9, por volta das 10h15, com seis embarcações, fazendo saídas pontuais a cada meia hora dos terminais.

Desde o último sábado, 3, que a Travessia Salvador-Mar Grande estava sem operar devido ao tempo chuvoso, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos. Com a normalização das condições de navegação, a Capitania dos Portos da Bahia liberou hoje a retomada das operações.

A última saída do dia prevista em Mar Grande, será às 18h. De Salvador, o último horário do dia está progrmado para as 19h30, no Terminal Náutico.

A Associação dos Transportes Marítimos da Bahia informou ainda que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com os catamarãs fazendo conexão na cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica, pois as condições de navegação no percurso marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé ainda são adversas.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal de Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia até o Morro em lanchas rápidas. O tempo da viagem, qiando feita com conexão, fica em 3h e 20m, em média, ou, uma hora a mais.