Travessia Salvador-Mar Grande segue sem operar

As operações da Travessia Salvador-Mar Grande permanecem suspensas nesta quarta-feira, 2, por conta do mau tempo e das condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia, os fortes ventos e o mar agitado não permitem o tráfego seguro das embarcações.

O sistema foi suspenso na terça-feira, 1, e segundo a Astramab - Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia - não existe previsão sobre a retomada das operações. Ainda por conta do mau tempo, as escunas de turismo que fazem o Passeio às Ilhas da Baía de Todos-os-Santos também não operaram hoje.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão na Ilha de Itaparica. Sendo assim, os catamarãs partem normalmente do Terminal Náutico, no bairro do Comércio, atracam no terminal marítimo de Itaparica, onde os passageiros seguem de ônibus até Valença, e fazem a travessia em lanchas rápidas até o Morro. Os próximos horários saindo de Salvador: 9h, 10h30 e 13h. De Morro de São Paulo, 9h, 11h30 e 13h30.