Trecho 2 do BRT de Salvador será entregue na próxima semana | A TARDE

O segundo trecho do BRT de Salvador, que ligará o bairro Cidade Jardim até a Estação da Lapa, está finalizado e deve ser inaugurado na próxima semana. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou em evento nesta quinta-feira, 18, que uma vistoria final será realizada na próxima segunda-feira, 22.

A inauguração do novo trecho estava marcada para acontecer inicialmente em novembro de 2023. Recentemente, o prefeito confirmou como nova data o dia 8 de abril, durante o lançamento da programação especial do aniversário de Salvador. No entanto, a entrega precisou ser adiada.

Além disso, o evento de inauguração pode ser adiado para contar com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB). A entrega do trecho será realizada pela prefeitura e pela Secretaria Municipal de de Mobilidade (Semob).

"Pode mudar, mas não passa da próxima semana. Vai ser entre segunda e sexta-feira, qualquer dia. Na minha agenda está pronta, 22, a obra completa, já em condição de inaugurar, mas se o ministro pedir para segurar dois, três, quatro dias, nós vamos segurar", disse o prefeito.

O trecho 2 é o mais longo do modal, com cerca de 6km até a Estação da Lapa. As obras já estão em andamento nas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama. Neste trecho foram construídos três elevados. Um deles ficará nas imediações do Vale das Pedrinhas, outro na saída da Av. Anita Garibaldi sentido Juracy Magalhães, eliminando o cruzamento com a Av. Vasco da Gama e criando uma via expressa sentido Av. Luís Viana (Paralela), e um elevado na região da Rótula dos Barris, este exclusivo para o BRT, ligando a Estação da Lapa e a Av. Vasco da Gama.