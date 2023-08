Trecho de rua na orla de Pituaçu será bloqueado temporariamente

O trecho da Rua Carimbamba, que fica na altura do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, será completamente bloqueado a partir do domingo, 6. A previsão é que esse trecho fique interditado por cerca de três meses.

Como alternativa, será feito um desvio provisório pouco antes do Rancho do Cupim, de onde os condutores podem acessar a via principal logo mais à frente. A intervenção só afeta o fluxo no sentido Pituba.



O bloqueio é necessário para avanço das obras de requalificação que acontecem nessa região da orla soteropolitana.

Ainda por conta disso, haverá uma redução na quantidade de vagas de Zona Azul na área de estacionamento que há no local. Neste período, cerca de 20 espaços estarão disponíveis para utilização no sistema multihora (2h/3h/12h).

A Transalvador informou que a sinalização deve ser reforçada em toda região. Agentes de trânsito e transporte intensificarão as atuações no local para orientar condutores e pedestres.