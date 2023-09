Trecho do metrô entre Pirajá e Campinas terá operação suspensa

O trecho do metrô de Salvador entre Pirajá e Campinas vai ficar sem operação entre os dias 07 e 10 de setembro. A informação foi passada peal Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). A medida se faz necessária para que serviços e testes de segurança e operação da Estação Águas Claras sejam realizados.

De acordo com o comunicado, "as obras da nova estação já foram concluídas e os testes são extremamente importantes para garantir uma operação e transporte de passageiros de uma forma 100% segura e rápida".

A previsão é de a nova estação esteja em operação ainda no mês de setembro. Com o novo equipamento, o Sistema Metroviário de Salvador e Região Metropolitana (SMSL) terá 38 km de via permanente, 22 estações e oito terminais de ônibus integrados.