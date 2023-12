Trecho final do BRT será entregue no aniversário de Salvador | A TARDE

A Prefeitura vai entregar o trecho final do BRT de Salvador em 29 de março, dia em que a capital baiana completa 475 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis na manhã deste sábado, 2, durante a execução de uma série de vistorias em intervenções voltadas para a mobilidade da capital baiana.

O prefeito explicou que estão sendo necessários alguns ajustes para que, em breve, os soteropolitanos possam usar o modal da região do Iguatemi até a Lapa. “Conferimos o último trecho da chegada do BRT, na parte superior da Estação da Lapa, que vai ter a integração do BRT com o sistema convencional de ônibus. Precisávamos tomar algumas decisões em relação à obra e sua execução, compatibilizando a obra principalmente com a realização do Carnaval”, detalhou.

A vistoria na Estação da Lapa foi um dos alvos da equipe técnica da Prefeitura na operação realizada neste sábado. Bruno Reis também acompanhou o andamento da obra para a construção do mergulhão na região do Shopping Bela Vista. Esta intervenção vai permitir que os motoristas que vêm do sentido do Cabula e quiserem acessar a avenida Bonocô (Mário Leal Ferreira) ou a região do Shopping da Bahia não precisem mais ir até a Rótula do Abacaxi para fazer o retorno.

Os trajetos poderão ser feitos direto para estas regiões, poupando tempo e desafogando o trânsito da região. A expectativa da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), responsável pela execução das obras, é que a intervenção dure cerca de 18 meses.

Quem vem da Fazenda Grande do Retiro ou avenida Barros Reis e precisa acessar a avenida Bonocô também terá ganhos na mobilidade. Será feita uma alça no viaduto da Rótula do Abacaxi, e quem vier dessas regiões vai passar pela parte superior do elevado, acessando a Bonocô no sentido Centro da cidade. Com isso, os deslocamentos serão efetuados de forma mais tranquila, evitando passar por um ponto de retenção de veículos que se forma na parte inferior do viaduto atualmente.

O prefeito também esteve na região em que está sendo construído um viaduto que vai permitir que os condutores que vêm da avenida Luis Viana Filho (Paralela) e precisem acessar a região oposta ao Shopping da Bahia cheguem com maior agilidade a área, melhorando o tráfego e desafogando o fluxo de veículos.

Para Bruno Reis, ao entregar todas as intervenções, a cidade terá melhorias significativas não apenas na fluidez do trânsito e na mobilidade, mas também no bem estar dos cidadãos. “Com certeza as pessoas vão ganhar muito mais qualidade de vida e tempo, que é o objetivo de todas estas obras de mobilidade que a Prefeitura vem fazendo em nossa cidade”, pontuou.

Trafegabilidade

Para o titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, o pacote de intervenções vai melhorar a vida de quem transita pela região da Rótula do Abacaxi. “São intervenções que foram estudadas em conjunto para trazer soluções inteligentes que permitam um acesso mais fácil a outras regiões da cidade, evitando o acesso à Rótula do Abacaxi, que tem encontrado problemas de congestionamento. As soluções são para desonerar o fluxo na região, trazendo um ganho grande para a população”, contou.

As obras, destacou Muller, vão possibilitar mais opções de deslocamentos rápidos entre pontos essenciais da capital. “Foi feito um complexo de viadutos há tempos atrás, mas não dava todas as opções para os usuários, se mostrando ineficiente. Com essas obras, vamos trazer soluções que os viadutos atuais não trouxeram, permitindo que as pessoas cheguem mais rápido aos seus destinos”, finalizou.