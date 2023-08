Três bairros de Salvador terão novas linhas de ônibus

Novas linhas de ônibus vão atender aos usuários do transporte coletivo de Salvador em três regiões da cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou novas linhas de ônibus para beneficiar as localidades de Sussuarana, Colinas de Pituaçu e do Residencial Marazul, em Tubarão, para reduzir o tempo de espera dos usuários nos pontos de ônibus.

Em Sussuarana, desde a última quarta-feira,16, os usuários já podem contar com a linha 1231-02 – Sussuarana x CAB (4ª Avenida). A linha, que é circular, tem o objetivo de dar um atendimento mais rápido à região do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e à estação de metrô Pituaçu.

A linha estará em fase de testes até o dia 11 de setembro, período em que será avaliada a operação e a demanda de usuários neste trecho. Até lá, ela funcionará apenas de segunda a sexta-feira, das 5h às 11h10, com intervalos que variam de 25 a 40 minutos.

Já em Colinas de Periperi, a partir da próxima segunda-feira,21, serão criadas três linhas com horários específicos para atender a região durante o pico da tarde. As linhas 1633-07 – Mirantes de Periperi x Ondina, 1637-07 – Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Rodoviária e 1649-04 – Mirantes de Periperi x Estação Cidadela BRT darão atendimento à região apenas na volta ao bairro. A 1633-07 dará este atendimento às 18h40; a 1637-07 terá dois horários, às 16h39 e 19h05, assim como a 1649-04, às 18h44 e 19h13.

A iniciativa tem por objetivo dar mais atendimento à região durante a alta demanda nos horários de volta para casa. Não haverá mudanças no itinerário de ida das três linhas. Já na volta, o itinerário permanece o mesmo até o acesso à região de Colinas de Periperi e, em seguida, retomam seu itinerário regular até o final de linha.

O condomínio Marazul, localizado no bairro de Tubarão, vai contar com uma linha de ônibus a partir do sábado,19. A linha 1603 – Base Naval/São Tomé/Paripe x Hospital do Subúrbio dará atendimento ao condomínio. Saindo da Base Naval, a linha passará pela Rua Doutor Eduardo Dotto, acessa o Residencial Marazul e a Rua Iriguaçu, e então segue seu itinerário normal. A linha terá primeiro horário às 5h40 e o último às 21h.