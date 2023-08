Três suspeitos de assaltos são presos no Centro de Salvador

Três pessoas suspeitas de cometerem assaltos no Centro de Salvador foram presas em menos de 2 horas, em diferentes ações do 18° Batalhão da Polícia Militar (BPM). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) as capturas foram realizadas na quarta-feira, 26.

O comandante do 18° BPM, tenente-coronel Agnaldo Alves Ceita Filho, contou que um dos homens foi preso nas proximidades da Praça da Piedade, com uma faca de porte médio. “A vítima procurou os militares que realizavam o moto patrulhamento e, em seguida, fizeram a captura, além de encontrar a carteira roubada”.

No Campo Grande, uma dupla que estava com um revólver e munições, além de celulares roubados, foi flagrada. “Ambas situações foram apresentadas na Central de Flagrantes, juntamente com as vítimas e os bens recuperados”, informou o oficial. Foram apreendidas armas de fogo e branca utilizadas nas ações.