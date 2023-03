Trinus e RGC Invest promovem evento sobre projetos imobiliários

Com o objetivo de reunir os principais agentes do mercado imobiliário de Salvador, a Trinus e a RGC Invest vão realizar um encontro de negócios gratuito na próxima quinta-feira, 9, em Salvador. Os interessados devem se inscrever no site. As vagas são limitadas.

A iniciativa é voltada para empreendedores imobiliários regionais, loteadores, construtores, incorporadores e urbanistas a fim de fomentar networking, compartilhar oportunidades e particularidades do mercado local e conhecer a metodologia da Trinus, que oferece serviços financeiros e imobiliários por meio de tecnologia.

Na ocasião, Diego Siqueira, fundador e co-CEO da Trinus, fará uma palestra sobre o trabalho da companhia, que atua há 13 anos no setor. Além disso, serão apresentadas todas as soluções e serviços de gestão inteligente da empresa. Ao fim da palestra, os participantes poderão tirar dúvidas em uma rodada de perguntas.

SERVIÇO

O QUÊ: Roadshow de Negócios

QUANDO: 9 de março (quinta-feira), às 19h

ONDE: Espaço Mário Cravo – Ed. Casa do Comércio; Avenida Tancredo Neves, 1109 - Caminho das Árvores, 3º andar – Salvador/BA

QUANTO: Gratuito