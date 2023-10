Trio de facção foge de complexo penitenciário em Salvador

Três detentos conseguiram escapar de uma das unidades do Complexo Penitenciária da Mata Escura, em Salvador. A fuga aconteceu na madrugada deste sábado, 23.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinspeb), a fuga aconteceu do prédio anexo do presídio. Em uma das celas, na ala D, onde haviam nove internos, três conseguiram escapar da unidade utilizando uma "tereza", que é uma corda improvisada, geralmente, com lençóis, escalando a guarita.

O presidente da Sinspeb, Raivon Pimentel, salientou que a responsabilidade do policiamento no perímetro é da Polícia Militar.

Em nota, a PM sugeriu "contato com o órgão que administra as unidades prisionais do estado".

Já a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) disse em nota que, "nesta madrugada, três internos fugiram de uma das unidades prisionais do Complexo da Mata Escura. Uma sindicância foi aberta e a investigação segue em curso para apurar as circunstâncias da fuga".

As identidades dos fugitivos não foram reveladas ainda, no entanto, segundo apurações do Portal A TARDE, todos fazem parte de uma das duas maiores facções criminosas do estado.