Troca de tiros gera pânico em arena de esportes em Salvador | A TARDE

Um dia que era para ser de práticas esportivas foi marcado por violência na Arena Parque Santiago, localizada no bairro de Brotas, em Salvador.

Durante a tarde de quarta-feira, 13, uma confusão envolvendo o árbitro da partida e um adolescente terminou com um tiro sendo disparado, o que causou correria no local. De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo foi o homem que apitava a partida. A polícia não deu detalhes sobre a ocorrência, mas informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), já que um adolescente de 14 anos, que participava do campeonato, ficou ferido.

Em nota, a Arena Parque Santiago informou que o espaço estava cedido a terceiros para realização da Copa Primavera. Em comunicado, o estabelecimento repudia o ocorrido e informa que a administração do local adotou todas as medidas para colaborar com as forças policiais.



Durante a noite de quinta-feira, 14, o clima voltou a ficar tenso na Arena. Equipes do Batalhão Apolo perseguiam três suspeitos em um carro roubado, quando os homens invadiram o local e efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram.

Imagens mostram o momento em que as pessoas tentam se abrigar durante o confronto. O momento de pânico terminou quando os suspeitos se entregaram à polícia.







Reprodução