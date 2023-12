"Turismo é a virada de chave para a economia" , diz presidente da ABIH | A TARDE

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH), Luciano Lopes, reforçou a importância do turismo para a capital baiana e para o estado. Em entrevista ao Portal A TARDE na noite desta segunda-feira, 18, durante a apresentação do balanço do hoteleiro em sua gestão, o presidente afirmou que os governantes "precisam entender" que o turismo faz a economia crescer e que a transformação da Bahia passa pelo turismo.

"A gente costuma dizer que a transformação de Salvador, e, sobretudo do estado da Bahia, ela passa pelo turismo. Enquanto os governantes não entenderem, sejam ele prefeitos, sejam eles vereadores, governadores, deputados... Enquanto eles não entenderem que o turismo é o caminho mais rápido que a gente tem para virar o jogo, para fazer com que a nossa economia cresça, que gera emprego, que gera renda, a gente ainda vai demorar muito para poder ter essa virada. Então quanto mais rápidos os governantes terem isso incutido na cultura e incluir esse orçamento nos planejamentos orçamentários, investir mais nas secretarias de Turismo, aí a gente vai conseguir ter um turismo muito pujante", disse durante evento realizado no Wish Hotel da Bahia.

Segundo Luciano, a ocupação média dos hotéis no mês de novembro supera o mesmo período no ano anterior. Apenas na primeira quinzena de dezembro, a ocupação foi de 65%, confirmando, segundo ele, o mantimento de um ritmo acelerado no setor. A associação especula de que a hotelaria da capital irá finalizar o ano de 2023 com ocupação semelhante ao período de pré-pandemia (62,49% em 2019).

"A diretoria assumiu em 2020, na pandemia, portanto, a Covid-19 foi sem dúvidas um grande desafio para todo mundo, não só para gestão, mas para toda todo segmento turístico. O turismo foi um dos primeiros setores que foram afetados porque as viagens foram cortadas de forma imediata e a gente teve que fazer um trabalho de manter os associados unidos, manter as atividades funcionando, então a gente preparou diversas ações para reverter o quadro [...] Recuperar as perdas a gente nunca vai recuperar, porque foram grandes. O que a gente pode dizer é que esse ano de 2023 a gente conseguiu superar o volume de negócios 2019. Então esse é um dado muito importante porque a gente pode dizer que a partir de agora o marco é esse mês de novembro, em que nós atingimos 71% de taxa de ocupação, a maior ocupação dos últimos 12 anos. Então com isso a gente começa a iniciar uma virada, como se a gente estivesse parado lá em dezembro de 2019 e retomado agora", celebrou.

Nesta segunda-feira, além de apresentar o balanço de sua gestão com dados da hotelaria de Salvador, o atual gestor também apresentou a nova diretoria para o biênio 2024-2025. Na ocasião, Wilson Spagnol foi eleito o novo presidente da ABIH-BA.