Turista é esfaqueado no quadril durante assalto no Rio Vermelho

Um turista foi atacado com golpe de facão durante um assalto, na noite de sexta-feira, 25, no bairro do Rio Vermelho. De acordo com informações da TV Bahia, o homem é natural de Santo André (SP).

Em nota, a Polícia Militar informou que duas pessoas foram vítimas de roubou próximo a um hotel na Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho.

"Rondas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. A vítima ferida foi socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde, tendo sido orientada pelos PMs a registrar o fato na delegacia", diz a nota da PM.