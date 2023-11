Uber oferece viagens gratuitas para locais que celebram cultura negra | A TARDE

A Uber vai oferecer viagens gratuitas para locais que celebram a cultura e a história negras em cidades como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A ação acontece em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Espaços como exposições, festivais, museus e restaurantes farão parte do roteiro. Ao viajar tendo um destes lugares como destino, usuários receberão uma notificação com um resumo da história e importância do local.

A campanha terá os influenciadores Lili Almeida e Cleidson. Moradores da cidade, ambos farão um roteiro de visitas por Salvador, passando por locais como o Samba de São Lázaro, Encantos da Maré e Zanzibar Restaurante.

Glenda Moreira, Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da Uber na América Latina conta que "no ano passado, a Uber celebrou o mês da Consciência Negra levando de graça as pessoas para lugares importantes da história negra no Brasil. Agora em 2023, queremos convidar as pessoas para conhecer lugares que estão construindo e celebrando a ancestralidade no presente". Glenda ainda explica que "apoiar e celebrar a cultura negra também faz parte da nossa jornada antirracista".

Usuários interessados em participar da promoção devem inserir o código CulturaNegraEmMovimentoSA no aplicativo antes de solicitar a viagem. A promoção terá validade para viagens entre os dias 18 a 26 de novembro, com valor máximo de R$ 20 por viagem.

Onde ir para celebrar em Salvador

Samba de São Lázaro

Encantos da Maré

Zanzibar Restaurante

Muncab - Exposição Um Defeito de Cor

Solar Gastronomia

Cultural da Barroquinha - Festival Salvador Capital Afro

Festival Candyall e Tal

Casa do Benin