Veículo bate em poste e fica destruído na avenida Juracy Magalhães

Local onde ocorreu o acidente neste sábado - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

Um veículo colidiu com um poste, neste sábado, 13, ao trafegar na avenida Juracy Magalhães no sentido Shopping da Bahia. Apesar do susto, não houve feridos.

A Transalvador informou que uma guarnição foi até o local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito. Além disso, uma equipe da Coelba já está no local para tomar as medidas cabíveis. Uma equipe da prefeitura também esteve no local para fazer a retirada do poste. Ainda segundo a Transalvador, a via já está liberada.