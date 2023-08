Ventos fortes e mar agitado suspendem Travessia Salvador-Mar Grande

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que suspendeu às 15h desta terça-feira, 1º, as operações da Travessia Salvador-Mar Grande.

A decisão foi tomada devido aos ventos ventos e o mar agitado, que tornaram as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos adversas para o tráfego seguro das embarcações da frota.

O sistema estava operando desde as 5h, cumprindo horários de saída de meia em meia hora nos terminais, no entanto a chuva se intensificou no período da tarde, assim como os ventos.

A Astramab informou ainda que as operações da Travessia Salvador-Mar Grande podem ser retomadas na quarta-feira, 2, caso as condições de navegação se normalizem.

Confira nota:

"A Astramab - Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia informa que suspendeu às 15h desta terça-feira (01) as operações da Travessia Salvador-Mar Grande. A decisão foi tomada pelos operadores com base em recomendação da autoridade marítima, a Capitania dos Portos da Bahia.

Os fortes ventos e o mar agitado, desde o início da tarde, tornaram as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos adversas para o tráfego seguro das embarcações da frota. O sistema estava operando desde às 5h, cumprindo horários de saída de meia em meia hora nos terminais.

A Astramab informa aos usuários da Travessia Salvador-Mar Grande que as operações do sistema poderão ser retomadas nesta quarta-feira, dia 2, caso as condições de navegação se normalizem.

Também devido ao mau tempo as operações da Travessia Salvador-Morro de São Paulo ocorreram nesta terça-feira com conexão na cidade de Itaparica. Com conexão, os catamarãs saíram normalmente do Terminal Náutico, atracaram no Terminal de Itaparica, onde os passageiros seguiram em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e completaram o percurso da pequena travessia até o Morro em lanchas rápidas".