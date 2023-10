Viatura blindada protege policiais em confronto na Santa Mônica

Policiais militares, do Pelotão Tático Operacional (PETO) da 37ª Companhia Independente (CIPM), foram recebidos a tiros no bairro da Santa Mônica, em Salvador, na noite do último domingo, 24. O confronto aconteceu com indivíduos que estavam na localidade conhecida como 'Tampão'.

A viatura em que os policiais estavam foi atingida pelos disparos, mas a guarnição foi protegida pela blindagem do veículo.

No dia 9 de agosto, o Governo da Bahia entregou 27 viaturas semiblindadas para uso das forças de segurança. Os veículos possuem as portas laterais, o capuz e vidro dianteiro blindados.