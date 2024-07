Viatura da Polícia Civil é atingida por tiro em Salvador

Autora do disparo, entretanto, ainda segue sendo procurada pelas equipes policiais - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

Uma viatura da Polícia Civil foi atingida por um disparo de arma de fogo, na manhã desta quarta-feira, 19, no bairro da Calçada, em Salvador. Por conta do disparo, um homem de 20 anos foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante buscas para encontrar o autor do tiro. As equipes passavam pelo Condomínio Santa Luzia — também conhecido como 'Carandiru' — quando aconteceu o veículo foi atingido.

Os agentes passaram a fazer diligências e, durante as rondas, localizaram um indivíduo de 20 anos comercializando drogas e também com posse ilegal de arma de fogo.

A autora do disparo que atingiu a viatura, entretanto, ainda segue sendo procurada pelas equipes policiais.