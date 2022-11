Vídeo: alunos de colégio em Salvador protagonizam 'pancadaria'

Um vídeo de pancadaria generalizada ganhou as redes sociais, nesta quinta-feira, 10. Nas imagens, estudantes do Colégio Sesi de Salvador aparecem protagonizando uma verdadeira guerra dentro da própria instituição.

Em um corredor, no interior do colégio, dois grupos de vários alunos aparecem desferindo socos e pontapés uns aos outros [veja o vídeo]. Um dos jovens ainda cai ao chão enquanto é agredido pelos demais alunos. As cenas são fortes.

Tentamos contato com a escola, mas até o momento não recebemos resposta.

null Reprodução