Vídeo: assaltantes furtam portão de laboratório no Costa Azul | A TARDE

Duas pessoas foram flagradas furtando o portão do Laboratório Leme, localizado na Rua Arthur de Azevedo Machado, no bairro do Costa Azul, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 15, por volta das 02h15. Em vídeo feito por moradores, é possível notar o momento exato em que a dupla arranca o portão do estabelecimento e coloca em um carrinho.

Em nota, a Polícia Miliar informou que foi acionada e militares da 39ª CIPM fizeram rondas na localidade, "No entanto nenhum suspeito foi encontrado". O caso permanece sob investigação.





Divulgação / Redes Sociais