Vídeo: ato pró-Palestina acontece neste domingo no Farol da Barra | A TARDE

“Do rio ao mar, Palestina livre já!”, foi o grito de protesto de manifestantes do Comitê Baiano de Solidariedade ao Povo Palestino que estiveram em frente ao Farol da Barra, neste domingo, 3, em apoio povo palestino.

Com cartazes estendidos com frases como “Apoio e solidariedade ao povo palestino, não ao genocídio/extermínio”, os manifestantes se posicionaram em relação a guerra entre Israel e Palestina. O mesmo grupo foi responsável por outros dois protestos que aconteceram na capital baiana, em novembro de 2023.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Victor Marinho, de 26 anos, membro da direção estadual do PSTU, um dos partidos que fazem parte do Comitê, afirmou que o ato organizado tem como objetivo denunciar o “massacre praticado pelo Estado de Israel”, além de apoiar a desvinculação do Brasil com o Estado Israelense.

“Buscamos dialogar com a população soteropolitana, levando essa conscientização sobre a situação dos palestinos. Defendemos o cessar fogo imediato; o rompimento das relações políticas, econômicas, militares e diplomáticas do nosso país com o Estado de Israel”, disse. Foram entregues panfletos durante o protesto para informar a população sobre a situação de conflito entre Israel e Palestina.

A manifestação de solidariedade acontece dois dias depois de mais de 100 civis serem assassinados enquanto estavam em volta de um caminhão de ajuda humanitária em Gaza. O Hamas acusa o exército israelense pelo massacre. Já o exército afirmou que as pessoas morreram atropeladas e pisoteadas.





Protesto aconteceu em frente a ponto turístico Reprodução | Instagram

Observadores da ONU informaram que encontraram vários feridos a bala em hospitais que ficam ao norte da faixa de Gaza que estavam próximos da região onde estava a ajuda humanitária.

Em várias partes do mundo acontecem protestos pró-Palestina desde o sábado, 2. O objetivo também é o cessar fogo na Faixa de Gaza. Na capital paulista, o ato foi chamado de Dia de Ação Global por Gaza. O ato ocorreu na Praça Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Também houveram atos em Viena, Tóquio, Nova York, Copenhague, Paris, Berlim.

Neste domingo, o papa Francisco pediu para garantir o “acesso seguro” à ajuda humanitária à Faixa de Gaza, onde persistem os bombardeios israelenses e a população palestina está à beira da fome, de acordo com a AFP.