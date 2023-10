Vídeo: caminhão tomba em poste e causa congestionamento | A TARDE

Um poste tombou na tarde desta terça-feira, 31, após um caminhão betoneira arrastar um fio de eletricidade na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. A situação afetou o fornecimento de energia e o trânsito ficou congestionado. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apenas uma faixa ficou liberada no sentido Lucaia.

Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver a lentidão no trânsito e colaboradores da Neoenergia Coelba, concessionária de energia elétrica da Bahia, no local. Não há detalhes sobre como o caminhão atingiu o poste.

De acordo com a Neonergia Coelba, o fornecimento de energia foi interrompido na região. A concessionária disse que o objetivo da suspensão é permitir que os técnicos possuam trocar o equipamento com segurança. A energia deve ser retomada no início da noite.

O congestionamento da Vasco tá refletindo na Garibaldi, Cardeal, Praça Lord Cocrane e Bonocô.

