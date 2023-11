Vídeo: capotamento deixa trânsito parado na avenida Paralela | A TARDE

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira, 6, na avenida Luis Vianna Filho (Paralela), em Salvador. Apesar da situação, as primeiras informações são de que não houve feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a ocorrência foi registrada por volta de umas 9h40, pouco antes da Estação de Metrô do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O capotamento com o veículo, modelo Chevrolet Celta, gerou fluxo intenso na região da Paralela, sentido o Aeroporto. As informações são de que o trânsito já começa pouco depois do Shopping Salvador.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) e da Transalvador estiveram no local para fazer o registro da ocorrência e auxiliar no congestionamento. O caminhão do reboque também foi acionado para fazer a remoção do veículo.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre o que poderia ter causado o acidente.

Assista:

Reprodução