Vídeo: carro capota na avenida Caminho de Areia, em Salvador | A TARDE

Um carro capotou, na avenida Caminho de Areia, em Salvador, após o campo do Lasca, na Cidade Baixa. Um vídeo recebido pelo Portal A TARDE mostram algumas pessoas ao redor do veículo que está com as rodas para cima. Ainda não há informações de feridos e nem a causa do acidente.

Veja o vídeo:





As imagens mostram o carro danificado e com as rodas pra cima Leitor | Portal A TARDE