Vídeo: casa pega fogo em Cosme de Farias | A TARDE

Um incêndio atingiu uma casa na tarde desta sexta-feira, 5, na rua Edson Saldanha, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros esteve no local do incêndio e conteve as chamas. Ainda não detalhes do que tenha motivado o acidente.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que equipes da distribuidora estiveram no local para fazer ações preventivas. Não houve dano à rede elétrica do bairro.

Divulgação / Redes Sociais