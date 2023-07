Vídeo: corpo é encontrado com marcas de tiros no bairro da Boca do Rio

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 20, na região da estrada do Curralinho, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, a vítima, sem identificação formal, foi morta a tiros.

Em nota ao Portal A TARDE, a corporação ainda informou que "a autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias periciais foram expedidas para a Polícia Técnica (DPT)".

Não há mais informações sobre o caso.

Veja vídeo:

